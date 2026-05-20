LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Tenso rifirrafe entre Sánchez y Feijóo por la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

El Congreso de los Diputados ha arrancado la sesión con un pleno marcado por el caso Plus Ultra y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Como no podía ser de otra forma, Alberto Núñez Feijóo ha centrado su pregunta al presidente del Gobierno en la sesión de control en este asunto. El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de tener al ahora imputado Zapatero como su “faro moral”. Le ha exigido explicaciones sobre su relación para acabar preguntando “qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España”. El presidente del Gobierno ha respondido a Feijóo defendiendo la presunción de inocencia del expresidente socialista: “Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, y recordó lo que, a su juicio, son los hitos de la presidencia de Zapatero, entre otros, el fin de ETA. “Lecciones de quienes tienen tanto que tapar, ninguna”, ha sentenciado refiriéndose al PP. "El que pueda robar, que robe, ese es el lema de su Gobierno", ha respondido Feijóo, tras asegurar que están en el poder “para saquearlo todo, incluso la decencia”. "España está gobernada por corruptos, y yo me voy a encargar en cambiar todo esto", ha sentenciado. "Si quiere mirar a la corrupción, mírese al espejo", ha replicado Sánchez, recordando sus fotos con Marcial Dorado. "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos", ha recalcado antes de advertir de que "habrá elecciones en 2027 y, si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más", rechazando cualquier posibilidad de dimitir.