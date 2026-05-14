Lucía Feijoo Viera

La reina asegura que el hantavirus ha vuelto a demostrar que la salud es “un asunto global”

La reina ha defendido hoy que la salud es un “asunto global” como ha demostrado la pandemia “y ahora lo está volviendo a demostrar el hantavirus” y ha asegurado que su cuidado es una inversión “rentable” a nivel económico, pero también algo “obligatorio” en términos humanos. En este sentido, ha defendido la necesidad de hacer políticas de salud “más eficientes, equitativas e inclusivas” y ha asegurado que “los sistemas sanitarios robustos, innovadores, universales y justamente distribuidos contribuyen a construir sociedades más fuertes”. Doña Letizia ha denunciado que la atención primaria está muy tensionada y ha apostado por impulsar a los profesionales sanitarios que “aunque se dejan la piel, no siempre llegan”. “Hay enfermos que no se sienten cuidados, familiares que se sienten perdidos y, en ocasiones, abandonados. La mala salud mental avanza peligrosamente. Incrementa los casos de discapacidad y los suicidios que son la tercera causa de muerte, según la OMS, entre jóvenes y no cuenta con suficientes profesionales para atenderla”, ha enfatizado durante su intervención en la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de ministros y ministras de Salud.