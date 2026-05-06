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Koldo García asegura que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles"

Koldo García asegura que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles"

Lucía Feijoo Viera

Koldo García asegura que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El que fuera asesor de José Luis Ábalos , Koldo García, utilizó el turno de última palabra en el juicio que se celebra contra él en el Tribunal Supremo, que queda visto para sentencia, para asegurar que el abogado del PP le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles" y que algunas personas le dijeron que tanto su mujer como su hermano podían terminar en la cárcel. En este punto, se preguntó ante la Sala si todo ello es porque "piensa distinto".

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