Lucía Feijoo Viera

Las palabras más repetidas de Sáenz de Santamaría en el juicio por la operación Kitchen: "No recuerdo"

Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, compareció en el juicio del caso Kitchen respondiendo con múltiples “no lo recuerdo” y negaciones rotundas a las preguntas de las acusaciones populares de Podemos y PSOE. Interrogada sobre cuándo tuvo conocimiento de la regularización fiscal de Luis Bárcenas declarando su patrimonio en el extranjero, contestó: “No lo recuerdo. Me imagino que saldría en prensa, pero no recuerdo cuándo hizo la regularización fiscal”. Ante cuestiones sobre si realizó indagaciones como portavoz del Gobierno respecto a los “papeles de Bárcenas” o informaciones relacionadas con la operación Kitchen, Sáenz de Santamaría fue tajante: “No”. Negó recordar cualquier comunicación del Ministerio del Interior sobre la veracidad de esas informaciones y aseguró: “No, en absoluto”, ante la posibilidad de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participara en vigilancias o seguimientos al entorno de la familia Bárcenas entre 2013 y 2015. La exvicepresidenta también desvinculó cualquier contacto directo con Javier Iglesias, afirmando: “No lo sé” y remitiéndose a lo declarado por Mariano Rajoy en la sala: “Lo que haya dicho el señor Rajoy en esta sala bien dicho está”. Negó tener “ninguna estrategia” sobre el caso Gürtel y, preguntada si discrepaba de la de María Dolores de Cospedal, respondió: “Tampoco conozco la estrategia de la señora Cospedal al respecto y si la tenía”. Más información