Un café en las alturas: Irene Villa / PI STUDIO

Un café en las alturas: Irene Villa

Tras la entrevista la semana pasada con el Padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Irene Villa, que, con solo 12 años, fue víctima de un atentado con coche-bomba en Aluche en 1991. Le costó la pérdida de ambas piernas y tres dedos de la mano, pero su entereza, coraje y determinación le han ayudado a recuperarse en lo emocional y a convertirse en un símbolo de superación. Más información