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El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó

La rotura de la vía que provocó la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero pasado se produjo, presuntamente, un día antes del accidente y los sistemas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) detectaron una alteración eléctrica compatible con el incidente, pero no alertaron de forma automática porque no estaban configurados para ello. Más información