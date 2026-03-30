Jaime Galindo

Espinosa de los Monteros: "En Vox hay una cúpula encerrada en sí misma y la mayoría de personas que deciden el rumbo no son del partido"

Iván Espinosa de los Monteros, al que Vox ha abierto un expediente para expulsarlo del partido, promueve ahora Atenea, un 'think tank' para repensar el futuro de España, mientras señala "la deriva" de la formación de ultraderecha, lo que le ha llevado a reclamar un congreso para cambiar la organización. Esta entrevista se realizó antes de que se confirmase la decisión de Vox respecto al exdiputado. Más información