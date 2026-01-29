Lucía Feijoo Viera

El obispo de Huelva, en el funeral por las víctimas de Adamuz: "Es necesario esclarecer la verdad y actuar con justicia"

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha señalado en la misa funeral que se ha celebrado este jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas, 27 de ellas de la provincia onubense, que la sociedad tiene un "compromiso" con estas familias. La asistencia ha superado las 4.300 personas. Más información