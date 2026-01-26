Secciones

El presidente de la CIAF apunta a la rotura de una soldadura como "causa principal" del accidente de Adamuz

Lucía Feijoo Viera

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha asegurado este lunes que la "causa principal" del descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) fue la rotura de una soldadura. Más información

