LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Feijóo acusa a Sánchez de estar "desaparecido" durante las tragedias ferroviarias

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes la ausencia, a su juicio, de Pedro Sánchez durante las tragedias ferroviarias ocurridas en los últimos días en España, con más de 40 víctimas mortales. Tras reunir a su equipo más cercano para abordar la “crisis ferroviaria”, Feijóo ha reprochado al Ejecutivo la falta de un relato “claro” sobre lo sucedido: “El Gobierno no esclarece casi nada, multiplica la inquietud y genera caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden; cuanto más actúan, más asustan”, ha declarado en una rueda de prensa posterior al encuentro. Al mismo tiempo, ha acusado a Sánchez de estar "desaparecido", algo que a su juicio "no es aceptable desde el punto de vista institucional y humano". Más información