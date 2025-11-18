Lucía Feijoo Viera

Felipe VI se reúne con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski

La escala de Volodímir Zelenski en Madrid ha dejado este martes imágenes de alto valor político, entre otras la de su encuentro con Felipe VI en la Zarzuela, tercera reunión entre ambos en estos años de guerra y un gesto calculado para subrayar la continuidad del apoyo español. El Monarca ha recibido al presidente ucraniano a mediodía y lo ha invitado a un almuerzo que ha servido para encajar la visita en un marco institucional sólido, más allá del respaldo gubernamental que el líder ucraniano busca en esta gira europea. Más información