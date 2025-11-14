Lucía Feijoo Viera

Tellado dice que el tema 'La perla' de Rosalía recuerda a Pedro Sánchez y "su desgobierno"

Un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarara en Radio 3 su admiración por Rosalía y su nuevo disco, 'Lux', el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, le ha aconsejado que repare en una canción, 'La perla', porque "quizás se pueda sentir retratado en ella". "Creo que a muchos de los españoles cuando la escuchan les ha venido a la cabeza el nombre de Pedro Sánchez y su desgobierno", ha afirmado el político en un acto en Alcorcón (Madrid).