Lucía Feijoo Viera

Sánchez, sobre los ataques a su esposa y el bulo de ‘Begoño’: “También ha ocurrido con las mujeres de Macron y Obama”

Durante la comisión sobre el caso Koldo en el Senado, Pedro Sánchez respondió a las preguntas de Carla Antonelli, senadora y diputada regional de Más Madrid, sobre los insultos y bulos dirigidos contra su esposa, Begoña Gómez, quien “la han llamado Begoño” y “han dicho que era transexual, como si esto fuera un insulto”. Sánchez lamentó que “se han traspasado muchas líneas rojas en lo personal” y advirtió que “también ha ocurrido con las mujeres de Macron y Obama”, señalando la dimensión política de este tipo de ataques. Además, ante la pregunta sobre si su esposa tuvo algún papel en el rescate de Air Europa, el presidente afirmó que “por supuesto, no tuvo nada que ver” y recordó que “incluso los informes de la UCO lo desestimaron de primeras”, criticando la doble vara de medir de algunos partidos: “para algunas formaciones políticas los informes de la UCO, cuando les vienen bien, son la Biblia, y cuando les vienen mal, los dejan a un lado”. Más información