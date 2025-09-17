El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles que presentarán un anteproyecto de ley para fijar un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas, desde el próximo curso, en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas -en línea con la recomendación del Consejo Escolar del Estado-, y para bajar las ratios alumno/profesor.

Este anuncio lo hizo durante su visita a la escuela municipal infantil Casa de los Niños de Getafe (Madrid) y acompañado de la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández, y de los ministros de Educación, Pilar Alegría, y de Transformación Digital, Óscar López.

El jefe del Ejecutivo avanzó que el Ministerio de Educación y Formación Profesional va a poner en marcha a partir de del próximo curso un "programa de ayudas de en torno a unos 175 millones de euros para que las familias que están por debajo del umbral de la pobreza puedan llevar a sus niños con una educación primaria totalmente absolutamente gratuita".