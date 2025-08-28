La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado esta mañana en una entrevista para 'En Boca de Todos' la mala gestión del PP de Ayuso ante el reparto de menores inmigrantes, calificándolo de "incompetente". "O son incompetentes en la gestión de sus competencias, o tienen un tufo xenófobo que ocultan bajo argumentos como que ya están haciendo demasiado", ha sentenciado. Denuncia que Madrid no haga más esfuerzo en acoger a los menores inmigrantes, desmiente que no tenga capacidad suficiente para ello, y critica que la comunidad diga que "no tiene recursos, porque no los ha creado”. “Me sorprende que la comunidad más rica de España sea incapaz de acoger a unas centenas de niños y niñas”, explica.