En una entrevista en Mediaset, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que no le gusta la expresión 'pájara' que utilizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para referirse a ella en unos mensajes que entabló con José Luis Ábalos el pasado 2020. La califica como “un poco machista”, aunque atribuye este ‘apodo’ a un contexto de hace cinco años. “Está tratando de provocar al presidente", afirma refiriéndose a Ábalos, a pesar de que fue Sánchez el que hizo uso de la expresión. En cambio, que dijeran que duerme con uniforme, le ha parecido todo “un honor”. “Las mujeres que llevan uniforme en este país son dignas de reconocimiento y merecimiento”, afirma, enorgullecida. Concluye la conversación con humor, recordando una frase de Pepe Mújica, expresidente de Uruguay, en la que se pregunta "qué sería de la vida sin pájaros ni flores". “Yo me llamo Margarita, me apellido Robles, pues ahora también pájaros", bromea.