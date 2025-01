"Somos una tierra que no quiere ser más que nadie, pero que no tolera la diferencia discriminatoria", ha pronunciado una voz en off en un vídeo que ha servido para arrancar el 13º Congreso del PSOE de Castilla-La Mancha. Unas palabras que, sin necesidad de referencias directas, apuntan a las discrepancias entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page por la financiación singular pactada con ERC para Catalunya. Minutos después, el presidente del Gobierno ha dado la réplica, también de manera sutil, aplaudiendo el lema del Congreso, 'La fuerza de la igualdad', y reivindicando la "igualdad territorial" por la que lucha el Ejecutivo. Y mandado un mensaje más directo a Page: "Como socialista lo tengo claro, bajo cualquier circunstancia, en todo lugar, siempre preferiré a un presidente socialista que a un presidente de derechas".