La ministra de Hacienda, vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se ha presentado ya hoy como candidata a la secretaría general del PSOE-A, hoy en Jaén, rodeada de militantes, a quienes ha agradecido comprometerse “con el PSOE y con la victoria”. Montero ha cargado contra el Partido Popular porque, según ella, “el PP se borra, como siempre” en una semana de celebraciones de la muerte del dictador Francisco Franco. “En una semana y en una situación en la que como siempre el PP se borra, el PP no se define, respecto al periodo negro de la historia de España, en la que no ha querido sumarse al aniversario de la muerte del dictador”, afirma la ministra. Porque, dice, “la democracia empieza su camino con la muerte del dictador” y asegura que “importa, importa”. “Siempre que hablamos de estas cuestiones el PP inmediatamente busca una excusa para no sumarse. Ellos eran, son, herederos de esa tradición. Nosotros hemos sido siempre herederos de los demócratas”, aseguraba la que será con muchas probabilidades la próxima líder de los socialistas andaluces.