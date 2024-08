Un niño de 11 años ha muerto este domingo tras ser agredido con un objeto punzante en el campo de fútbol de Mocejón (Toledo), donde la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo para localizar al homicida.

La familia del menor asesinado por un encapuchado dice no sospechar de nadie: "Era un chico súper bueno, súper cariñoso. No hay sospechas, es un pueblo tranquilo, estas cosas no habían pasado nunca"

El Ayuntamiento de Mocejón va a decretar tres días de luto oficial por el asesinato del menor de la localidad. "El dolor de la familia es inimaginable, pero todo el pueblo nos unimos a ese dolor incomparable", afirmaba la alcaldesa de Mocejón, Conchi Cedillo.