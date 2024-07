Begoña Gómez no ha declarado finalmente ante el juez al haberle sido notificada esta misma mañana una nueva querella "de forma sorpresiva", según su abogado. Antonio Camacho, abogado de la esposa del presidente del Gobierno, ha asegurado que su clienta quería declarar pero, tras ser informados de esta nueva querella, han decidido no hacerlo. "No cabe la posibilidad en un sistema avanzado de que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente. Creo que hemos tomado la mejor decisión tanto para el derecho de defensa de la investigada como también para la defensa del Estado de Derecho", ha explicado. La declaración ha quedado pospuesta para el próximo día 19 de julio.