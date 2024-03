El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha anunciado este jueves desde Elna (Francia) que se presentará a las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo con el objetivo de lograr su "restitución" y ha ofrecido a ERC compartir una lista unitaria. "No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal. Y yo no podría explicar, ni tan solo a mí mismo que, después de pasar seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida con el 155, yo rehuyese esta responsabilidad por razones de comodidad personal", ha afirmado Puigdemont, aclamado por el millar de asistentes entre gritos de "president" y de "independencia".