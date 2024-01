La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado la actitud de Podemos al votar ayer en contra de la reforma del subsidio de desempleo, que finalmente no salió adelante. Los cinco diputados de la formación de Ione Belarra tumbaron la iniciativa de Yolanda Díaz y por eso hoy la vicepresidenta ha anunciado esta mañana la convocatoria “con carácter inmediato” de la mesa para negociar la reforma del subsidio de desempleo, que es clave para el desembolso de los 10.000 millones del cuarto pago de los fondos europeos.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a una reunión informal con sus homólogos europeos en Namur (Bélgica), Díaz, preguntada por si le ha dolido personalmente el golpe, ha contestado: "Voy a decir algo que no es muy ortodoxo. Sólo me afectan personalmente las cosas de la gente a la que quiero". "Lo único que me preocupa es una razón: me debo a los trabajadores de mi país y ayer PP, Vox y Podemos los han golpeado, han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante los ciudadanos".