El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha bendecido el acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana y ha asegurado que llegarán a pactos con aquellos que les "garanticen estabilidad y eviten a los ciudadanos volver a unas elecciones en el mes de agosto". "Si en Valencia el Partido Socialista se hubiese abstenido, no estaríamos ante la necesidad perentoria de ese acuerdo", ha dicho en una entrevista en EsRadio. Por otro lado, sobre el acuerdo con el PRC en Cantabria, ha advertido que la abstención del partido de Revilla no tiene como condición "mirar para otro lado". "Para nada blinda la limpieza y la transparencia del Gobierno de Cantabria...Si lo que conocemos tuviese algún tipo de responsabilidad vamos a colaborar con la justicia, como no puede ser de otra forma", ha enfatizado.