El tema del día, de la última semana y de la campaña hasta el momento: Bildu y ETA, como marco de la contienda política. "Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Ese es usted, un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas", ha dicho el líder del PP. Feijóo arremete contra Sánchez con reproches y exigencias. "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O rompe con Bildu, o rompe con la decencia. Garantice hoy en esta sesión de control que su pacto con Bildu se acabó", ha añadido. Afea el presidente, primero, el tema que ocupa el debate. "La democracia española derrotó a ETA hace 12 años, 12 años... ETA dejó de actuar, dejó de existir, salvo para el Partido Popular y para Vox", ha enfatizado. Para contraatacar acusándoles boicotear las labores del Gobierno de Zapatero para logar el fin de ETA. "Y llegó a la bajeza de acusar al presidente Zapatero. Sí. Ustedes acusaron al presidente Zapatero, y cito textualmente, de traicionar a los muertos". El líder del PP describe a Sánchez como un chollo para los abertzales: "Es una oportunidad para Herri Batasuna, Sortu y Bildu. Yo no lo seré jamás". El presidente ve a un Partido Popular sin argumentos: "Cuando España o mejor dicho cuando en España ETA no es nada para ustedes ETA es todo ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular sobre vivienda? ETA, es decir, nada. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular sobre educación? ETA, o sea, nada". El Senado, escenario de un duelo -de nuevo- implacable entre Sánchez y Feijóo.