El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, ha defendido la "coherencia" que ha mantenido a lo largo de su trayectoria política y ha señalado que no ha cambiado "ni de principios ni de valores". En una entrevista concedida esta mañana en el programa de Ana Rosa, Page ha bromeado al señalar que no es un "verso suelto", sino en todo caso "un soneto entero". Posteriormente y defendiendo su argumento, ha explicado que "la mayoría de mis opiniones son reacciones a cosas que pasan que creo que perjudican los intereses de mis ciudadanos. Me opuse al referéndum en Cataluña no porque no puedan pedirlo, sino porque nosotros -los castellanomanchegos-, como españoles, tenemos derecho a opinar"; ha dicho. "Puedo mirar hacia atrás y siento coherencia. No he cambiado nada de lo que he dicho desde hace años", ha añadido.