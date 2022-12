Tras seis meses y varias reuniones fallidas, el Poder Judicial ha decidido sus dos nombres para renovar el Tribunal Constitucional. Al final el ala progresista cedió, y por unanimidad se han elegido los nombres que había propuesto solo el ala conservadora. Son el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano. Ambos se unen a los propuestos por el Gobierno: el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez. Ahora, el cambio legal para modificar el sistema de elección de los magistrados al Constitucional ya no corre tanta prisa. Renovación solucionada, mayoría progresista en marcha y valoración positiva del Gobierno y el Partido Popular. Pero a partir de ahí, ambos siguen en la guerra. El presidente acusa al PP de tensionar las instituciones y exige que renueve el Poder Judicial. Los populares exigen al Gobierno que pida disculpas a los magistrados y no presente su reforma. En el campo de batalla ha quedado la paralización inédita de la tramitación de una norma y ha quedado también una llamada de atención del Rey. En unos días podría hacerse efectiva la renovación del Constitucional.