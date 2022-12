Mañana de actividad frenética. Portavoces y ruedas de prensa, una detrás de otra. La decisión del alto tribunal ha destapado la caja de los truenos y el ruido va en doble dirección. El presidente del Gobierno comparece y Feijóo hace lo propio. El primero para resaltar que la decisión no tiene precedentes y para apuntar que comprende la preocupación de “los demócratas que han visto vulnerados sus derechos”. Horas más tarde el turno era de Feijóo asegurando que Pedro Sánchez no puede pasar por encima de las leyes, la Constitución y la democracia. Posturas absolutamente enfrentadas mientras Ejecutivo y partido socialista se busca una solución al revés jurídico. Es en el Senado donde no se podrán votar las dos enmiendas que afectan al Constitucional y al Poder judicial pero la tramitación volverá a empezar y ahora se estudian las diferentes vías. En el lado contrario VOX que pone el foco en la sedición y la malversación y anuncia querella contra Pedro Sánchez. Mientras, Unidas Podemos, que ayer deslizó la desobediencia a la justicia, descarta esta posibilidad.