La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado la maniobra del PP a través del Constitucional en declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Lo que ha pasado no lo hemos conocido jamás en democracia; nunca se ha dado este paso. Estamos ante una irresponsabilidad gravísima del PP, que lleva cuatro años violentando la Constitución Española y juega con las instituciones", ha dicho. En la misma línea, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha considerado de "me parece que estamos atravesando una situación que debe preocupar al conjunto de la ciudadanía y que espero que no se materialice esta cuestión porque sería un atropello a la democracia sin precedentes así que confío en el buen criterio de los magistrados" ha afirmado.