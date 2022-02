La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, considera que la presidenta de la cámara actuó de mala fe al no permitir al diputado Alberto Casero votar de forma presencial al percatarse de su error en la votación telemática. Gamarra denuncia que el resultado de la votación que acabó convalidando la reforma laboral del Gobierno no refleja la voluntad de la mayoría del Congreso. Apunta a otros mecanismos, como la confirmación telefónica, que se podían haber activado una vez que se advirtió a Maritxell Batet del error en el voto del diputado del PP. Por estas razones, anuncia que si no se soluciona esta circunstancia su partido acudirá al Tribunal Constitucional para que se garantice el derecho del diputado.