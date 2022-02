El líder del PP habla de fraude democrático y de atropello a las instituciones y anuncia recurso ante la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional. Anuncio también desde VOX. Asegura el PP que hubo un fallo telemático. Alberto Casero votó SÍ a convalidar la reforma laboral y NO a que ésta se tramite como proyecto de ley. Justo al revés del mandato del partido. Sin embargo no hubo error alguno en el resto de sus votos telemáticos de la jornada.Ha sido decisivo, gracias a él la reforma laboral ha pasado el trámite parlamentario porque los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, ellos sí, rompieron la disciplina de su partido votando en contra.Ahora su formación les reclama el acta de diputado. Los servicios jurídicos del Congreso niegan el error informático que reclama el PP y han dado validez a la votación. La reforma laboral de Yolanda Díaz ya no tiene marcha atrás. Sale adelante sin el apoyo de los socios de investidura, pero todos ellos y el propio Gobierno aseguran que esto no compromete la estabilidad política de la legislatura.