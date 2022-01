Casi 400 fallecidos es la cifra mas alta de la sexta ola. Y no se alcanzaba algo parecido desde el 26 de marzo que llegamos a 600. Era el final de la tercera ola y no estabamos vacunados. Cataluña hoy notifica 100 fallecidos una cifra que recuerda a sus peores dias de marzo. Andalucía 39 también en máximos. A pesar de que la tercera dosios reduce el riesgo de fallecer hasta 20 veces y 29 de entrar en UCI, todavía hay 2.204 enfermos en Críticos. Entre un 20% y un 30% fallecerá. Aun así hay quien se atreve, como es el caso del viceconsejero madrileño Antonio Zapatero, a compararlo con la gripe. En los meses de gripe 2018-2019 fallecieron 6.300 personas. En la sexta ola llevamos 4.660 y no ha terminado.