El ya ex vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea ha negado este lunes durante una rueda de prensa en Valladolid que su partido, Ciudadanos, haya incurrido en deslealtad alguna y ha señalado que la decisión de Mañueco de adelantar las elecciones se produce por "el puro interés electoral del Partido Popular". Igea ha explicado además que ellos van a seguir trabajando por la comunidad y ha dicho que no sabe cómo se acostará hoy el presidente y si dormirá tranquilo, pero que él dormirá "a pierna suelta". El dirigente de la formación naranja asegura que Mañueco ha faltado gravemente a su palabra y que ha tomado una decisión que llevaba semanas y días anunciando que no tomaría.