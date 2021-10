El comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha mostrado hoy confiado con la justicia en su llegada a la Audiencia Nacional donde se enfrenta a más de 100 años de cárcel por, supuestamente, liderar una red de espionaje ilegal. "Espero que no sea una justicia folclórica", ha dicho. Asimismo, ha defendido su inocencia y ha rechazado cualquier acuerdo con la Fiscalía. "A mí no se me ha tratado como presunto delincuente sino como un enemigo al que hay que aniquilar", ha enfatizado.