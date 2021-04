El candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este sábado que se levantó del debate de la Cadena Ser en cuanto supo que Pablo Iglesias no iba a volver y ha insistido en que lo hizo por "dignidad democrática" y "humanidad". Durante un acto de campaña en Vallecas, Gabilondo ha dejado claro que él ha vivido mucho y que no está dispuesto a que se blanquee el fascismo. "Tenía que envía un mensaje a los ciudadanos anunciando que me iba de un debate imposible", ha reiterado el dirigente socialista, que ha vuelto a expresar su apoyo a Iglesias, Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil, amenazados con cartas con balas en su interior. "Todos somos Fernando, María y Pablo, estáis aquí, estamos con vosotros, somos vosotros", ha zanjado.