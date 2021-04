La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha acudido esta mañana a un acto de precampaña en Boadilla del Monte. Desde allí ha cargado contra el último manifiesto firmado por "unos intelectuales de izquierda". "Almodóvar, Bardem, toda la pandilla esta. Claro, es que estos son los del chalet de Galapagar", afirmaba la líder de la ultraderecha en Madrid. Además, ha propuesto reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid: “Con la mitad nos sobran”, indicaba. E iba más allá: “No podemos tener 136 diputados en la Asamblea de Madrid, que les dan una tarjetita y les dicen vota sí, vota no, vota abstención. Y le preguntas, ¿pero por qué votas esto? Y dice, no sé, no me lo he leído. Esto es lo que yo he visto estos dos años”, ha asegurado Monasterio.