La influencer italiana Chiara Ferragni pisó por primera vez la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes con un estilismo inconfundible. La prenda era llamativa por su corte y por su tono verde lima, pero lo realmente singular era su confección: estaba hecho de cápsulas Nespresso.

Ferragni es embajadora de la marca y solo hace un mes que presentó una cafetera diseñada por ella, parece el motivo que la llevó a enfundarse en aluminio reciclado para asistir al evento.

Un vestido de aluminio reciclado con diseño de lujo

Giambattista Valli ideó el corte de la prenda, un vestido de seda drapeada y cintura imperio con escote decorado con cápsulas de la famosa cafetera.

El resultado es un diseño sostenible realizado a partir de materiales reciclados. El 80% son el aluminio de las cápsulas Nespresso. Para ello, el diseñador realizó una especie de flores con el aluminio, que cosió al escote del vestido como decoración.

"Este verano he estado en un viaje increíble y ahora estoy aquí en Cannes con nuestro pop-up. Me he inspirado con la sostenibilidad y la garantía de que el café actúa como una fuerza poderosa para el bien. Hoy, estoy encantada de reunir a Nespresso con mi gran amigo, Giambattista Valli, quien ha creado un vestido que combina maravillosamente nuestros estilos y el interés compartido por la sostenibilidad", declaró Chiarra Ferragni.

"Este reto era diferente. Normalmente, empiezo un diseño con un trozo de papel. Esta vez, fue una hoja de aluminio reciclado. Inspirada por los materiales, el carácter lúdico de Chiara y su amor por el color, he creado un vestido que espero que muestre a las generaciones futuras lo atrevida que puede ser la moda cuando se utilizan conscientemente materiales de origen responsable", añadió el diseñador.