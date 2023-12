Un Gordo iluminado por el alumbrado navideño de Puente Genil

En Puente Genil, el Gordo lo ha entregado el centro receptor de Loterías situado en la calle Susana Benítez, 27, que está regentado por Virginia Florido. "No estaba ni viendo la TV, pero no sé a cuántas personas les habrá tocado porque lo he vendido a través de máquina". Florido, descarta que haya recaído a ningún colectivo de la localidad. Está muy feliz porque "llevo siete años en este establecimiento y aunque no me ha tocado, estoy contenta porque se va a trabajar mejor". Reconoce que "el alumbrado de Navidad nos está trayendo a mucha gente y yo estoy en un lugar de paso"- manifestó.

Puente Genil ha sido hoy doblemente agraciada , porque pasadas las once de la mañana conocíamos que en el número 65 de la Avenida de la Estación, la delegación conocida como “Bartolo” fue agraciada con un quinto premio al número 86.007. En concreto cada agraciado recibirá 6.000 euros. El establecimiento ha estado a punto de dar otro quinto, a falta de un número.