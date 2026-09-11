Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después del funeral de su hermano Harald

La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este viernes a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media asta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota. Más información