El momento de la doble explosión en un cuartel militar de Bolivia
Al menos dos personas han muerto, más de 81 personas están heridas, y al menos 7 permanecen desaparecidas tras una fuerte explosión registrada este viernes en un cuartel militar de Viacha, localidad situada a unos 30 kilómetros de La Paz, la capital del país, según informaron las autoridades bolivianas. Imágenes grabadas por testigos muestran el momento exacto de la explosión y cómo después decenas de personas corren para ponerse a salvo segundos después de que una potente detonación sacudiera las instalaciones militares. Según las autoridades, la explosión se produjo alrededor de las 14:30 horas en una zona utilizada para almacenar material pirotécnico. Aunque las causas del accidente todavía no han sido determinadas, los primeros informes apuntan a que el estallido se originó en un depósito de fuegos artificiales perteneciente al Ministerio de Defensa.