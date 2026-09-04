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Rescatan con vida a dos trabajadores diez días después de la gran riada de Nepal

Rescatan con vida a dos trabajadores diez días después de la gran riada de Nepal

Sara Fernández

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Rescatan con vida a dos trabajadores diez días después de la gran riada de Nepal

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
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Dos trabajadores que permanecían atrapados en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, en Nepal, fueron rescatados con vida este viernes, diez días después de las devastadoras riadas, mientras los equipos de emergencia continuaban buscando a otras personas que se cree permanecen en el interior.

Los supervivientes fueron identificados como Sanjay Sah y Kabir Maharjan, según responsables implicados en la operación de rescate.

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