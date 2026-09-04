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Construyen en China dos ascensores bautizados como 'autobús escolar del cielo'

Construyen en China dos ascensores bautizados como 'autobús escolar del cielo'

PI STUDIO

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Construyen en China dos ascensores bautizados como 'autobús escolar del cielo'

PI STUDIO

PI STUDIO
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Dos imponentes ascensores 268 y 288 metros construidos al suroeste de China han cambiado por completo la vida de los estudiantes de la zona. Antes, para ir al colegio tardaban tres horas en una travesía de ascenso por caminos de roca en medio de la montaña. Ahora, gracias a los ascensores que se elevan desde el fondo de un profundo cañón, tardan cerca de media hora. Ya los han bautizado como el "autobús escolar del cielo".

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