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Un avión militar de Estados Unidos aterriza en Moscú

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Sara Fernández

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Un avión militar de Estados Unidos aterriza en Moscú

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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Un avión de transporte militar Boeing C-17A de EEUU, aterriza en el aeropuerto Vnukovo de Moscú, en un vuelo proveniente de Riga, Letonia. La aeronave tomó tierra en la capital rusa alrededor de las 07:00. Los registros de vuelo muestran que el avión había llegado a Riga el pasado 23 de agosto, procedente de la base aérea de Camp Springs, situada cerca de Washington. La aparición del avión fue captada en video y difundida rápidamente a través de las redes sociales.

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