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Turistas recorren zonas cubiertas por ríos de lava tras la erupción del volcán Etna

Turistas recorren zonas cubiertas por ríos de lava tras la erupción del volcán Etna

Lucía Feijoo Viera

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Turistas recorren zonas cubiertas por ríos de lava tras la erupción del volcán Etna

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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En Sicilia, el volcán Etna se ha convertido en el principal atractivo turístico de la isla. Los turistas buscan acercarse lo máximo posible a la lava. Todo un espectáculo que contrasta con la pesadilla de quienes han visto cancelados sus vuelos. La ceniza ha obligado a cerrar las terminales de Catania y Comiso, dejando en tierra a miles de turistas.

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