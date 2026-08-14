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Imágenes aéreas de las graves inundaciones en Japón: ocho muertos y miles de evacuados

Imágenes aéreas de las graves inundaciones en Japón: ocho muertos y miles de evacuados

Lucía Feijoo Viera

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Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Al menos ocho personas han fallecido en la prefectura de Chiba, cercana a la metrópolis de Tokio, por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan al este de Japón, mientras este viernes miles de personas continúan en centros de evacuación y las autoridades meteorológicas advierten de nuevas precipitaciones. La prefectura de Chiba había informado a primera hora de este viernes de la muerte de cuatro personas. Posteriormente, la Policía regional confirmó el fallecimiento de otras cuatro personas, elevando el número provisional de víctimas mortales a ocho, según la cadena de televisión japonesa NHK.

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