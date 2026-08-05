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Un tractor se queda en mitad de las vías y un tren lo embiste en Polonia

Un tractor se queda en mitad de las vías y un tren lo embiste en Polonia

Lucía Feijoo Viera

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Un tractor se queda en mitad de las vías y un tren lo embiste en Polonia

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Varias cámaras de seguridad han captado el momento en el que un tractor con remolque se queda en mitad de las vías y un tren lo embiste en Czarlin (Polonia). Ahora se investiga si el conductor del vehículo agrícola conducía bajos los efectos del alcohol. Aunque no se han registrado heridos, la compañía ferroviaria ha señalado que el hombre puso en peligro la vida de unas 500 personas.

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