Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

La televisión estatal iraní difunde las imágenes de los funerales de Estado organizados para 32 niños, cuyos restos fueron recuperados recientemente de entre los escombros de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en la ciudad sureña de Minab. El ataque que destruyó el colegio ocurrió el 28 de febrero de este año. El bombardeo redujo a ruinas la escuela pública de niñas, provocando la muerte de al menos 170 personas, en su gran mayoría estudiantes de corta edad y personal docente. Tras el impacto inicial, las labores de rescate se extendieron durante meses debido a la densidad de los escombros y a la complejidad técnica para identificar los cuerpos mediante pruebas avanzadas de ADN.