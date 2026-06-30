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Rescatista venezolano: "Cada minuto que yo descanso es una persona que se queda sin tiempo"

Rescatista venezolano: "Cada minuto que yo descanso es una persona que se queda sin tiempo"

Lucía Feijoo Viera

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Rescatista venezolano: "Cada minuto que yo descanso es una persona que se queda sin tiempo"

Lucía Feijoo Viera

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Los equipos de rescate mantienen este martes una intensa operación en un edificio colapsado de La Guaira, luego de detectar indicios que apuntan a la posible presencia de personas con vida bajo los escombros. Los socorristas trabajan con extrema cautela para confirmar las señales y acceder de forma segura a la zona, en medio de la esperanza de lograr un nuevo rescate tras varios operativos exitosos registrados en los últimos días.

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