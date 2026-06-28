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El papa León XIV expresa su cercanía al pueblo de Venezuela tras los terremotos

El papa León XIV expresa su cercanía al pueblo de Venezuela tras los terremotos

Javier Vendrell Camacho

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El papa León XIV expresa su cercanía al pueblo de Venezuela tras los terremotos

Javier Vendrell Camacho

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El papa ha expresado este domingo desde el Vaticano su solidaridad con las víctimas del doble terremoto en Venezuela. "Deseo expresar mi cercanía con las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", ha expresado León XIV desde el balcón del Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro.

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