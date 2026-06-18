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Trump firma por sorpresa el memorando que da por concluida la guerra con Irán

Donald Trump ha firmado por sorpresa el memorando que da por concluida la guerra con Irán. Ante la presencia de Macron y Marco Rubio, en el palacio de Versalles, en Francia. El mandatario estadounidense ha escenificado el acuerdo con Teherán que horas antes lo había firmado electrónicamente. Otro gesto cargado de simbolismo para este final de la guerra.