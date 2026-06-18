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La princesa Mette-Marit de Noruega se somete a un trasplante de pulmón

La princesa Mette-Marit de Noruega se ha sometido a un trasplante de pulmón por la enfermedad respiratoria que padece.

Hace apenas dos semanas, la Casa Real informó de que la esposa del heredero al trono estaba incluida en la lista de trasplantes. La intervención ha sido rápida y, por eso, las autoridades médicas aseguran que la princesa no ha recibido ningún trato de favor. Al parecer, los médicos llevaban desde diciembre preparándola.